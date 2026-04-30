خلیجی ممالک کے درمیان صنعتی تعاون میں نمایاں پیش رفت: جی سی سی سیکرٹری جنرل

ریاض، 30 اپریل، 2026 (وام)--خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدوی نے کہا ہے کہ رکن ممالک کے درمیان صنعتی تعاون میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، جس سے باہمی روابط مضبوط ہوئے اور عالمی سطح پر مسابقت میں اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت صنعتی پالیسیوں میں ہم آہنگی، سپلائی چین کی مضبوطی اور معیارات کے یکساں نظام کی صورت میں سامنے آئی ہے، جو خلیجی معیشتوں کی عالمی مسابقت کو بہتر بناتی ہے۔
یہ بات انہوں نے جی سی سی صنعتی تعاون کمیٹی کے 56ویں اجلاس کے دوران کہی، جو ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت بحرین کے وزیر صنعت و تجارت عبداللہ فخرو نے کی، جبکہ رکن ممالک کے وزرائے صنعت نے شرکت کی۔
جاسم البدوی نے کہا کہ یہ کمیٹی مشترکہ خلیجی اقدامات کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جہاں صنعتی پالیسیوں میں ہم آہنگی اور مشترکہ کوششوں کے ذریعے مکمل انضمام کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے عالمی صنعتی معیشت میں خلیجی ممالک کی صلاحیت اور مقام مزید مضبوط ہو رہا ہے۔
سیکرٹری جنرل نے مزید بتایا کہ جی سی سی سپریم کونسل نے دسمبر 2025 میں اپنے 46ویں اجلاس کے دوران “میڈ اِن دی گلف” فورم اور نمائش کے انعقاد کی منظوری دی، جو اکتوبر 2026 میں منعقد ہوگی۔ اس کا مقصد خطے کی صنعتی صلاحیت کو اجاگر کرنا اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔