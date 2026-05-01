یو اے ای شہریوں کی ایران، لبنان اور عراق سفر پر پابندی، فوری واپسی کی ہدایت

ابوظہبی، 30 اپریل، 2026 (وام)--وزارتِ خارجہ نے موجودہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر یو اے ای شہریوں کے ایران، لبنان اور عراق کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے، اور ان ممالک میں موجود شہریوں کو فوری طور پر وطن واپس آنے کی ہدایت کی ہے۔
وزارت نے کہا ہے کہ بیرونِ ملک شہریوں کی سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے تمام جاری کردہ ہدایات اور سفری مشوروں پر عمل کرنا ضروری ہے۔
مزید برآں وزارتِ خارجہ نے ایران، لبنان اور عراق میں موجود یو اے ای شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ہنگامی صورت میں +97180044444 پر رابطہ کریں، جو شہریوں کے تحفظ کے لیے احتیاطی اقدامات کا حصہ ہے۔