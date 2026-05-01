تیل کی قیمتوں میں اضافہ، مسلسل چوتھے ماہ بھی تیزی برقرار

میلبورن، یکم مئی، 2026 (وام)--عالمی منڈی میں جمعہ کے روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور حالیہ دنوں سے جاری تیزی کا رجحان برقرار رہا۔
برینٹ کروڈ کے جولائی معاہدے کی قیمت 1.19 ڈالر یا 1.08 فیصد اضافے کے ساتھ 111.59 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) کی قیمت 39 سینٹ یا 0.37 فیصد بڑھ کر 105.46 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔
اعداد و شمار کے مطابق دونوں عالمی بینچ مارکس مسلسل چار ماہ سے اضافہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ برینٹ کا جون معاہدہ، جو جمعرات کو ختم ہوا، 126.41 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا، جو مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح ہے۔