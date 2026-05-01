دبئی پولیس کا “ویژن 2040” منظور، انسانی حقوق اور جدید پولیسنگ پر توجہ

دبئی، یکم مئی، 2026 (وام)--دبئی پولیس نے جنرل ڈیپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس کے لیے مستقبل پر مبنی “ویژن 2040” کی منظوری دے دی ہے، جس میں آئندہ برسوں کے لیے منصوبوں اور اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔
یہ وژن دبئی اربن پلان 2040 کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد انسانی حقوق کو ترجیح دیتے ہوئے محفوظ، پائیدار اور جدید پولیسنگ نظام کو فروغ دینا ہے۔
معاہدے پر جنرل ڈیپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عبدالرحمن خلیفہ الشعیر اور فیوچر فورسائٹ سینٹر کے ڈائریکٹر ماہر بریگیڈیئر ڈاکٹر حمدان احمد الحمدان الغسیہ نے دستخط کیے، جبکہ اس موقع پر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔
بریگیڈیئر الشعیر نے کہا کہ یہ وژن مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی فراہم کرتا ہے، جس میں مصنوعی ذہانت اور جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے گا، تاکہ انسانی حقوق کے تحفظ کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔
بریگیڈیئر ڈاکٹر الغسیہ کے مطابق فیوچر فورسائٹ سینٹر پولیسنگ کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ وژن جدید سوچ اور اختراع کے ذریعے پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ وژن موجودہ صورتحال کے تجزیے، رجحانات کی نگرانی، خطرات کا جائزہ لینے اور مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے پر مبنی ہے، جبکہ نوجوانوں کو بھی اس نظام میں فعال کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔