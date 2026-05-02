عبداللہ بن زاید کا بحرین کی سلامتی سے متعلق اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ

ابوظہبی، یکم مئی، 2026 (وام)--نائب وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے بحرین کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یو اے ای بحرین کی جانب سے اپنی سلامتی، قومی مفادات اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے، اور کسی بھی قسم کی مداخلت یا عدم استحکام کی کوششوں کی مخالفت کرتا ہے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ بحرین کی سلامتی یو اے ای اور خلیجی ممالک کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے، اور یو اے ای بحرین کے استحکام اور قومی سلامتی کے لیے اپنے غیر متزلزل مؤقف پر قائم ہے۔