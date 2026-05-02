2026 کی پہلی سہ ماہی میں الیکٹرک گاڑیوں کی عالمی فروخت میں معمولی کمی ریکارڈ

میونخ، 2 مئی، 2026 (وام)--عالمی سطح پر الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت 2026 کی پہلی سہ ماہی میں کمزور رہی، جہاں اہم منڈیوں میں مجموعی فروخت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔
کنسلٹنگ فرم پی ڈبلیو سی کے مطابق 43 بڑی منڈیوں میں تقریباً 27 لاکھ الیکٹرک گاڑیاں فروخت ہوئیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں ایک فیصد کم ہیں۔
ماہرین کے مطابق حالیہ برسوں میں فروخت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، جبکہ 2025 میں مجموعی طور پر تقریباً ایک تہائی اضافہ ہوا تھا، اس لیے یہ کمی غیر معمولی سمجھی جا رہی ہے۔
اس کمی کی بڑی وجہ چین میں فروخت میں نمایاں کمی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ چین میں فروخت 20 فیصد کم ہو کر 13 لاکھ 20 ہزار رہ گئی، جبکہ امریکا میں اس سے بھی زیادہ 23 فیصد کمی کے ساتھ فروخت تقریباً 2 لاکھ 33 ہزار رہی۔
دوسری جانب یورپ میں فروخت میں اضافہ ہوا، جہاں یورپی یونین، برطانیہ اور دیگر ممالک میں مجموعی طور پر 26 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور فروخت تقریباً 7 لاکھ 24 ہزار گاڑیوں تک پہنچ گئی، جس میں جرمنی اور فرانس کا اہم کردار رہا۔
اس کے باوجود عالمی سطح پر الیکٹرک گاڑیوں کی اہمیت برقرار رہی، کیونکہ روایتی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت میں 8 فیصد کمی دیکھی گئی۔
پی ڈبلیو سی کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کا مارکیٹ شیئر بڑھ کر 16 فیصد ہو گیا، جو پہلی سہ ماہی کے لحاظ سے اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔