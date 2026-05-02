میک اٹ اِن دی امارات 2026” کا پانچواں اور سب سے بڑا ایڈیشن 4 مئی سے ابوظہبی میں شروع ہوگا

ابوظہبی، 2 مئی، 2026 (وام)--ایڈنیک گروپ “میک اٹ اِن دی امارات” کے پانچویں اور اب تک کے سب سے بڑے ایڈیشن کے انعقاد کے لیے حتمی تیاریوں کو مکمل کر رہا ہے، جو 4 سے 7 مئی تک ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں منعقد ہوگا۔
ایڈنیک گروپ اور اس کے اسٹریٹجک شراکت داروں کے زیر اہتمام ہونے والے اس ایونٹ میں 12 اہم صنعتی شعبوں کی نمائندگی ہوگی، جبکہ یہ پلیٹ فارم اختراع کاروں، صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کو باہمی روابط اور نئے مواقع تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔
ایڈنیک سینٹر میں اس سال ریکارڈ تعداد میں وزیٹرز کی شرکت متوقع ہے۔ اس سلسلے میں شرکاء کی سہولت کے لیے مفت پارک اینڈ رائیڈ سروس فراہم کی جائے گی، جس کے تحت شٹل بسیں وزیٹرز کو براہِ راست مقام تک پہنچائیں گی۔
ایونٹ کے دوران ٹریفک اور پارکنگ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید نظام استعمال کیے جائیں گے، جبکہ سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات بھی یقینی بنائے گئے ہیں۔
ایڈنیک گروپ کی ذیلی کمپنیاں نمائش کنندگان اور شرکاء کو جامع سہولیات فراہم کریں گی، جن میں خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ اسٹالز، جدید تکنیکی و لاجسٹک سپورٹ، برانڈنگ اور مہمان نوازی کی خدمات شامل ہیں۔