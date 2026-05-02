مسکرائیں… آپ کی مسکراہٹ ہی ان کی خوشی کے لیے کافی ہے” — آٹزم سے متعلق عالمی آگاہی مہم کا آغاز

ابوظہبی، 2 مئی، 2026 (وام)--شیخہ موزہ بنت سہیل کی سرپرستی میں انٹرنیشنل آٹزم کانفرنس کی ایگزیکٹو کمیٹی نے “مسکرائیں… آپ کی مسکراہٹ ہی ان کی خوشی کے لیے کافی ہے” کے عنوان سے عالمی آگاہی مہم کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔
یہ مہم چوتھی انٹرنیشنل آٹزم کانفرنس 2026 کے اختتام کے موقع پر متعارف کرائی گئی، جس کا آغاز ابوظہبی سے کیا گیا ہے اور اسے عالمی سطح پر وسعت دینے کا منصوبہ ہے، جبکہ 2027 میں اس کا باضابطہ عالمی آغاز متوقع ہے۔
یہ اقدام ابوظہبی کی اس حیثیت کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ خصوصی افراد (People of Determination) کو بااختیار بنانے کا عالمی مرکز ہے، اور اس کا مقصد آگاہی کو پائیدار اور مؤثر سماجی پروگرامز میں تبدیل کرنا ہے۔
مہم کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ قبولیت کا آغاز ایک مسکراہٹ سے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد آٹزم سے متعلق آگاہی بڑھانا، مثبت رویوں کو فروغ دینا اور معاشرے میں شمولیت کو مضبوط بنانا ہے۔
اس مہم کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آٹزم کے حامل افراد کو اس کا سفیر بنایا جائے گا، جو اپنی کہانیاں اور تجربات شیئر کریں گے، تاکہ معاشرہ ان کی صلاحیتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ اس کے ساتھ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی متعارف کرایا جائے گا، جس کے ذریعے افراد اور ادارے اس مہم کا حصہ بن سکیں گے۔
مہم کے تحت مختلف سرگرمیاں بھی منعقد کی جائیں گی، جن میں تعلیمی اداروں کے دورے، آگاہی پروگرامز، ڈیجیٹل مواد کی تیاری، “آٹزم وائسز” پلیٹ فارم کا آغاز، اور تربیتی سیشنز شامل ہیں۔
زاید اتھارٹی برائے خصوصی افراد کے سیکرٹری جنرل عبداللہ عبدالاعلیٰ الحمیدان نے کہا کہ یہ مہم اس بات کی عملی مثال ہے کہ آگاہی کو روزمرہ رویوں میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس سے معاشرے میں قبولیت کو فروغ ملتا ہے۔
انٹرنیشنل آٹزم کانفرنس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر امینہ الہیدان نے شیخہ موزہ بنت سہیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مسکراہٹ ایک عالمی زبان ہے، جو لوگوں کو قریب لاتی ہے اور معاشرتی رکاوٹیں کم کرتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ مہم کا خیال 2025 میں سامنے آیا، جب آٹزم کے حامل محمود حجازی کو اس کا نمائندہ بنایا گیا، جبکہ 2026 میں اماراتی نوجوانوں اور بچوں کی شمولیت نے اس پیغام کو مزید مضبوط بنایا۔
موزہ بنت سہیل سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر عوشہ المہیڑی نے کہا کہ آٹزم سے متعلق آگاہی اب ایک سماجی ضرورت بن چکی ہے، جس کے لیے تمام اداروں اور افراد کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ یہ مہم ابوظہبی کی جانب سے ایک عالمی پیغام ہے، جس کا مقصد آٹزم کے حامل افراد کو بہتر مواقع فراہم کرنا اور معاشرے میں ان کی مؤثر شمولیت کو یقینی بنانا ہے۔
مہم میں تمام افراد اور اداروں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے تاکہ اس پیغام کو عام کیا جا سکے اور آٹزم کے حامل افراد اور ان کے خاندانوں کی زندگیوں میں خوشی لائی جا سکے۔
یہ مہم یو اے ای کے “سالِ خاندان 2026” کے وژن کے مطابق ہے، جس میں خاندان کے کردار کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔
عالمی اعداد و شمار کے مطابق ہر 36 میں سے ایک بچہ آٹزم کا شکار ہوتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں 270 ملین سے زائد افراد اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو اس طرح کی آگاہی مہمات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔