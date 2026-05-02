سنگاپور کے صدر کا یو اے ای صدر کے نام پیغام، دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 2 مئی، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو سنگاپور کے صدر تھرمن شنموگرتنم کی جانب سے دوطرفہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔
یہ پیغام نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کو سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویوین بالا کرشنن سے ملاقات کے دوران دیا گیا۔
ملاقات میں ایران کی جانب سے یو اے ای اور دیگر برادر ممالک پر کیے گئے بلااشتعال میزائل حملوں کے اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً بین الاقوامی سمندری سلامتی، توانائی کی فراہمی، عالمی معیشت اور علاقائی و عالمی امن و استحکام پر ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔
سنگاپور کے وزیر خارجہ نے یو اے ای کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے ڈاکٹر بالا کرشنن کے دورے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات اور سنگاپور کی مکمل حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور پائیدار امن کے قیام کے لیے علاقائی و عالمی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور جامع شراکت داری کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ یو اے ای اور سنگاپور کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک تعلقات ہیں، جو مشترکہ ترقی، اقتصادی خوشحالی اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
ملاقات میں وزیر مملکت سعید بن مبارک الہاجری بھی موجود تھے۔