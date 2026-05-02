امارات ہلالِ احمر نے ایتھوپیا کارڈیک سینٹر کے لیے 3 لاکھ ڈالر کی مالی معاونت کا اعلان

ادیس ابابا، 2 مئی، 2026 (وام)--امارات ہلالِ احمر نے ایتھوپیا کارڈیک سینٹر کے لیے 3 لاکھ امریکی ڈالر کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد بچوں کے علاج اور سرجری کی سہولیات کو بہتر بنانا ہے۔
یہ اعلان زاید چیریٹی رن کے موقع پر کیا گیا، جو کل ادیس ابابا میں منعقد ہوگی، جبکہ اس سے قبل یو اے ای کے وفد نے سینٹر کا دورہ کیا۔ وفد میں ایتھوپیا میں یو اے ای کے سفیر محمد سالم الراشدی، زاید چیریٹی رن کی اعلیٰ تنظیمی کمیٹی کے چیئرمین میجر جنرل (ریٹائرڈ) محمد ہلال الکعبی اور امارات ہلالِ احمر کے سیکرٹری جنرل احمد ساری المزروعی شامل تھے۔
احمد المزروعی نے کہا کہ یہ مالی تعاون سینٹر کی کوششوں کو مزید مضبوط بنائے گا اور بچوں کے دل کے امراض کے علاج میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بانیٔ امارات شیخ زاید بن سلطان النہیان کی انسان دوست اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امارات ہلالِ احمر صحت کے شعبے میں انسانی ہمدردی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، خصوصاً ایسے منصوبے جو کمزور طبقات کی زندگی بہتر بنانے میں مددگار ہوں۔
دوسری جانب سینٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیروئے علی اندریز نے یو اے ای اور امارات ہلالِ احمر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون مریضوں کے علاج اور صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
انہوں نے بتایا کہ سینٹر کے قیام کے بعد سے اب تک تقریباً 24 ہزار مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے، جبکہ روزانہ 30 سے 40 مریضوں کو طبی خدمات فراہم کی جاتی ہیں، اور ہمسایہ ممالک سے بھی مریض یہاں علاج کے لیے آتے ہیں۔