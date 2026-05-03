یو اے ای کے جدید اسپورٹس انفراسٹرکچر سے عالمی ایونٹس کے انعقاد میں نمایاں اضافہ

دبئی، 3 مئی، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جدید اور مربوط اسپورٹس انفراسٹرکچر کھیلوں کے فروغ، عالمی ایونٹس کے انعقاد اور بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمایاں حیثیت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
یاس مرینا سرکٹ اس نظام کی نمایاں مثال ہے، جہاں ہر سال فارمولا ون ابووظہبی گراں پری سمیت مختلف عالمی کھیلوں اور تفریحی ایونٹس کا انعقاد ہوتا ہے، جو اسے کھیل، سیاحت اور تفریح کا عالمی مرکز بناتا ہے۔
اس سرکٹ میں جدید مہمان نوازی کی سہولیات، جدید کنٹرول سینٹر اور ڈیجیٹل نظام موجود ہیں، جو شائقین اور شرکاء کے تجربے کو بہتر بناتے ہیں، جبکہ یہ مختلف موٹر اسپورٹس اور کمیونٹی ایونٹس کی میزبانی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔
ہزاع بن زاید اسٹیڈیم بھی جدید اسپورٹس سہولیات کی ایک نمایاں مثال ہے، جسے 2014 میں دنیا کا بہترین اسٹیڈیم قرار دیا گیا تھا۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی اور مقامی طرزِ تعمیر کا حسین امتزاج موجود ہے، جو اسے عالمی معیار کے اسٹیڈیمز میں شامل کرتا ہے۔
یو اے ای میں دیگر بڑے اسپورٹس کمپلیکسز بھی موجود ہیں، جن میں حمدان بن محمد اسپورٹس کمپلیکس اور زاید اسپورٹس سٹی شامل ہیں، جہاں بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد کی مکمل سہولت موجود ہے۔
فجیرہ میں زاید اسپورٹس کمپلیکس انفرادی اور مارشل آرٹس کھیلوں کے فروغ کا اہم مرکز بن چکا ہے، جہاں عالمی مقابلے بھی منعقد ہو رہے ہیں۔
گھڑ سواری کے شعبے میں بھی یو اے ای عالمی سطح پر نمایاں ہے، جہاں میدان اور جبل علی ریس کورسز دبئی ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹس کی میزبانی کرتے ہیں، جبکہ ایمریٹس انٹرنیشنل انڈیورنس ولیج اور دبئی انٹرنیشنل انڈیورنس سٹی جیسے مقامات عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔
اونٹ ریسنگ کے میدان المرموُم اور الوثبہ جدید ٹیکنالوجی اور روایتی ثقافت کا امتزاج پیش کرتے ہیں، جہاں اسمارٹ نظام کے ذریعے مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
فٹبال کے میدان میں المکتوم اسٹیڈیم، محمد بن زاید اسٹیڈیم اور آل نہیان اسٹیڈیم جیسے جدید مقامات بین الاقوامی مقابلوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
یو اے ای آئس اسپورٹس، گالف، ٹینس اور آبی کھیلوں کے لیے بھی عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرتا ہے، جن میں ایمریٹس گالف کلب اور ساحلی اسپورٹس کلب شامل ہیں۔
یہ تمام سہولیات یو اے ای کو سال بھر عالمی کھیلوں کے انعقاد کے لیے ایک پسندیدہ مقام بناتی ہیں، جہاں جدید انفراسٹرکچر اور مربوط نظام عالمی ٹیموں اور تنظیموں کو متوجہ کرتے ہیں۔
دبئی ایکویسٹرین کلب کے جنرل منیجر احمد راشد محمد الکعبی نے کہا کہ یو اے ای کی اسپورٹس سہولیات عالمی معیار کے مطابق ہیں اور ہر قسم کے مقابلوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ موسمی تبدیلیوں کے باوجود مقابلوں کا انعقاد بغیر کسی رکاوٹ جاری رکھا گیا۔
یو اے ای کراٹے فیڈریشن کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ سیف البادی نے فجیرہ کے زاید اسپورٹس کمپلیکس کو عالمی معیار کی مثال قرار دیا، جہاں حال ہی میں کراٹے یوتھ لیگ کا ریکارڈ ایڈیشن منعقد ہوا۔
دبئی انٹرنیشنل عربین ہارس چیمپئن شپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عادل الفلاسی نے کہا کہ جدید انفراسٹرکچر کھیلوں کے کامیاب انعقاد میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور یو اے ای اس حوالے سے عالمی معیار پر پورا اترتا ہے۔