مئی میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ، این سی ایم کی پیشگوئی

ابوظہبی، 3 مئی، 2026 (وام)--نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی (این سی ایم) کے مطابق مئی کا مہینہ موسمِ بہار کے اختتامی مرحلے اور گرمیوں کے آغاز کے درمیان عبوری دور میں شمار ہوتا ہے، جس کے دوران درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔
این سی ایم کی رپورٹ کے مطابق اس مہینے سورج شمالی نصف کرے کی جانب بڑھتا ہے، جس کے باعث دن کا دورانیہ طویل اور ملک کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔
ادارے نے بتایا کہ اس دوران سائبیریا کے بلند فضائی دباؤ کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے، جبکہ مشرق اور مغرب سے آنے والے دباؤ کے نظام اور مغربی فضائی لہروں کے باعث بادل بننے اور بارش کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق مئی میں نمی میں معمولی کمی واقع ہوتی ہے، خاص طور پر مہینے کے دوسرے حصے میں، جبکہ پہلے نصف میں مختلف علاقوں میں دھند یا ہلکی دھند کے امکانات رہتے ہیں، جو بعد میں کم ہو جاتے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق مئی میں اوسط درجہ حرارت 30.6 سے 33.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.3 سے 40.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔
اسی طرح کم سے کم درجہ حرارت 24.3 سے 26.8 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے، جبکہ ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ درجہ حرارت 51.6 ڈگری سینٹی گریڈ سوہان میں 2025 میں ریکارڈ کیا گیا، اور کم ترین درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ جبل جیس میں 2005 میں نوٹ کیا گیا۔
ہوا کی اوسط رفتار تقریباً 13 کلومیٹر فی گھنٹہ رہتی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ رفتار 117.2 کلومیٹر فی گھنٹہ جبل مبریح میں 2010 میں ریکارڈ کی گئی۔
نمی کی اوسط شرح 39 فیصد رہتی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ نمی 54 سے 82 فیصد اور کم سے کم 14 سے 22 فیصد کے درمیان ہوتی ہے۔
این سی ایم کے مطابق مئی میں دھند کے سب سے زیادہ واقعات 2021 میں ریکارڈ کیے گئے، جب 4 مرتبہ دھند اور 10 دن ہلکی دھند دیکھی گئی۔
بارش کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ بارش 134.4 ملی میٹر الفلی میں 1981 میں ریکارڈ کی گئی۔