یو اے ای کی یلیزاویتا لیتوینینکو نے جوڈو گرانڈ سلام میں طلائی تمغہ جیت لیا

دوشنبے، 3 مئی، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کی کھلاڑی یلیزاویتا لیتوینینکو نے تاجکستان میں ہونے والے 2026 دوشنبے جوڈو گرانڈ سلام میں 78- کلوگرام کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیت لیا۔
لیتوینینکو نے فائنل میں نیدرلینڈز کی یائل فان ہیمسٹ کو شکست دی۔ یہ ان کے کیریئر کا ورلڈ جوڈو ٹور میں دسواں تمغہ ہے۔
انہوں نے ٹورنامنٹ کے دوران تمام مقابلوں میں ابتدا ہی سے برتری برقرار رکھی، جس سے یو اے ای ٹیم کی مجموعی کارکردگی بھی مضبوط رہی۔
اس کامیابی کے ساتھ یو اے ای کی قومی ٹیم مجموعی درجہ بندی میں چھٹے نمبر پر رہی۔
یو اے ای جوڈو فیڈریشن کے صدر محمد بن ثعلوب الدریعی نے اس کامیابی پر کھلاڑی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی قیادت کی جانب سے نوجوانوں اور کھیلوں کے شعبے کو دی جانے والی مسلسل حمایت کا نتیجہ ہے۔
یہ ٹورنامنٹ یکم سے 3 مئی تک تاجکستان کے شہر دوشنبے میں کصری ٹینس ایرینا میں منعقد ہوا، جس میں 34 ممالک کے 240 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔