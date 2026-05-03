مانچسٹر یونائیٹڈ کی لیورپول کے خلاف سنسنی خیز فتح، پریمیئر لیگ میں تیسری پوزیشن حاصل

لندن، 3 مئی، 2026 (وام)--مانچسٹر یونائیٹڈ نے پریمیئر لیگ کے اہم میچ میں لیورپول کو 2-3 سے شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کر لی۔
اس فتح کے بعد یونائیٹڈ 64 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر پہنچ گیا، جبکہ لیورپول 58 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر برقرار ہے۔
میچ کے آغاز میں ہی مانچسٹر یونائیٹڈ نے برتری حاصل کر لی، جب میتھیوس کونہا نے چھٹے منٹ میں گول کیا، جبکہ بینجمن شیشکو نے 14ویں منٹ میں دوسرا گول کر کے ٹیم کی برتری دگنی کر دی۔
لیورپول نے دوسرے ہاف میں واپسی کی کوشش کی، جہاں ڈومینک سوبوسلائی نے 47ویں منٹ میں گول کیا، جبکہ کوڈی گاکپو نے 56ویں منٹ میں اسکور برابر کر دیا۔
تاہم 77ویں منٹ میں کوبی مائنو نے فیصلہ کن گول کر کے مانچسٹر یونائیٹڈ کو فتح دلا دی۔
دوسرے میچ میں بورن ماؤتھ نے کرسٹل پیلس کو 0-3 سے شکست دی۔