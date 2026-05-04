میک اٹ اِن دی ایمریٹس 2026” کا آغاز، یو اے ای کا سب سے بڑا صنعتی اجتماع

ابوظہبی، 4 مئی، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا صنعتی فورم “میک اٹ اِن دی ایمریٹس” اپنے پانچویں اور اب تک کے سب سے بڑے ایڈیشن کے ساتھ آج ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں شروع ہو گیا۔
“جدید صنعت، مضبوط مستقبل” کے عنوان سے منعقد ہونے والا یہ چار روزہ ایونٹ 4 سے 7 مئی تک جاری رہے گا، جس میں وزراء، کاروباری شخصیات، سرمایہ کار، صنعتکار، اختراع کار، نوجوان اور میڈیا نمائندگان شریک ہیں۔
اس سال نمائش کا رقبہ 88 ہزار مربع میٹر تک بڑھ گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 30 فیصد زیادہ ہے، جبکہ نمائش کنندگان کی تعداد بڑھ کر 1,245 ہو گئی ہے، جو 2025 کے مقابلے میں 73 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ اس میں ساتوں امارات کی نمائندگی شامل ہے۔
ایونٹ میں 12 اہم صنعتی شعبوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں جدید مینوفیکچرنگ، ایرو اسپیس، دفاع، ادویہ سازی، توانائی، نقل و حرکت اور پائیدار مواد شامل ہیں۔
یہ فورم یو اے ای کی طویل مدتی صنعتی حکمت عملی اور مضبوط معیشت کے قیام کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اسے قومی سطح پر صنعتی ترجیحات، صلاحیتوں اور مواقع کو یکجا کرنے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔