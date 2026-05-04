آبنائے ہرمز میں ادنوک کے جہاز پر حملہ، یو اے ای کا سخت ردعمل

ابوظہبی، 4 مئی، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ادنوک سے وابستہ ایک قومی جہاز کو نشانہ بنانے والے ایرانی ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کے استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ حملے میں دو ڈرون استعمال کیے گئے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں بین الاقوامی بحری راستوں کی آزادی کو یقینی بنانے اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو معاشی دباؤ یا بلیک میلنگ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا ایرانی پاسدارانِ انقلاب کی بحری قزاقی کے مترادف ہے، جو نہ صرف خطے کے امن و استحکام بلکہ عالمی توانائی سلامتی کے لیے بھی براہِ راست خطرہ ہے۔
یو اے ای نے ایران پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر ان بلااشتعال کارروائیوں کو بند کرے، کشیدگی میں کمی لائے، اور آبنائے ہرمز کو مکمل اور بلاشرط طور پر بحال کرے تاکہ علاقائی سلامتی، عالمی تجارت اور معیشت کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔