یو اے ای میں 5 سے 9 مئی تک موسم گرم، بعض اوقات گرد آلود رہنے کی پیشگوئی

ابوظہبی، 5 مئی 2026 (وام)--قومی مرکز برائے موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں آئندہ پانچ روز کے دوران عمومی طور پر موسم صاف رہے گا جبکہ درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے، البتہ بعض اوقات گرد آلود حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔
مرکز کے مطابق منگل 5 مئی سے ہفتہ 9 مئی تک ملک کے مشرقی علاقوں میں دوپہر کے وقت جزوی بادل چھائے رہیں گے، جبکہ ہوائیں عموماً شمال مغربی سے جنوب مشرقی رخ اختیار کریں گی جن کی رفتار 10 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ تک رہے گی اور بعض اوقات 30 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس دوران خلیج عرب اور بحیرہ عمان میں سمندر معمولی رہے گا۔
بدھ کے روز بعض ساحلی علاقوں میں نمی کا امکان ہے، جبکہ دن کے اوقات میں مشرقی علاقوں میں بادل نمودار ہوں گے۔ ہوا کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ تک رہنے کی توقع ہے جو بعض اوقات 35 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھ سکتی ہے، جبکہ سمندر کی کیفیت معمولی رہے گی۔
جمعرات کو موسم عمومی طور پر صاف رہے گا اور بعض اوقات جزوی ابر آلودی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ ہوائیں معتدل رفتار سے چلیں گی اور سمندر خلیج عرب میں قدرے معتدل جبکہ بحیرہ عمان میں معمولی رہے گا۔
جمعہ کے روز درجہ حرارت میں معمولی کمی متوقع ہے، جبکہ ہوائیں نسبتاً تیز ہو سکتی ہیں، خاص طور پر سمندر کے اوپر، جہاں رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس دوران خلیج عرب میں سمندر دوپہر کے بعد قدرے طغیانی کا شکار ہو سکتا ہے۔
ہفتہ کے روز موسم عمومی طور پر صاف مگر بعض اوقات گرد آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ تیز ہوائیں خشکی پر گرد اور ریت اڑا سکتی ہیں۔ اس روز خلیج عرب میں سمندر معتدل سے طغیانی کی طرف جا سکتا ہے جبکہ بحیرہ عمان میں کیفیت معتدل رہنے کی توقع ہے۔