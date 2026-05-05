عالمی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ

عالمی دارالحکومتوں، 5 مئی 2026 (وام)--سونے کی قیمتوں میں منگل کے روز اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سیشن میں ایک ماہ سے زائد کی کم ترین سطح پر آنے کے بعد دوبارہ اوپر آئیں۔
بین الاقوامی اسپاٹ مارکیٹ میں سونا 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ 4,541.39 امریکی ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا، یہ سطح 02:30 جی ایم ٹی تک نوٹ کی گئی۔
امریکا میں جون کی فراہمی کے لیے سونے کے فیوچر معاہدے بھی 0.4 فیصد بڑھ کر 4,550.70 امریکی ڈالر ہو گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی کی قیمت 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 73.03 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 1.3 فیصد بڑھ کر 1,970.85 امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ اسی طرح پیلاڈیم کی قیمت میں بھی 1.2 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 1,497.91 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی۔