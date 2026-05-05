بحرین کے بادشاہ کا امارات کے صدر سے رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت

ابوظبی، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو مملکت بحرین کے بادشاہ عزت مآب شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں انہوں نے امارات میں شہریوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کی سخت مذمت کی۔
شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے کہا کہ یہ حملے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی حمایت کی کہ ملک اپنی خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ اور عوام کے امن کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات کرے گا، بحرین اس کے ساتھ کھڑا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے حالیہ پیش رفت کے خطے اور عالمی امن و استحکام پر ممکنہ اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔