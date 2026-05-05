امیرِ قطر کا امارات کے صدر سے رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت اور مکمل حمایت کا اعلان

ابوظبی، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو ریاستِ قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں انہوں نے امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کی سخت مذمت کی۔
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا کہ یہ حملے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری کی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی استحکام پر سنگین اثرات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ جہاز رانی کی آزادی، توانائی کے تحفظ اور عالمی معیشت پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔