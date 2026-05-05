سعودی ولی عہد کا اماراتی صدر سے رابطہ، ایرانی حملوں کی شدید مذمت اور مکمل حمایت کا اعلان

ابوظہبی، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو مملکتِ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم عزت مآب شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں انہوں نے امارات میں شہریوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کی سخت مذمت کی۔
شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ حملے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر سنگین اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔