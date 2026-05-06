شیخ عبداللہ بن زاید کے متعدد وزرائے خارجہ سے رابطے، ایرانی حملوں کے اثرات پر غور

ابوظہبی، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے برادر ممالک کے متعدد رہنماؤں اور وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے کیے، جن میں امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ان رابطوں کے دوران شیخ عبداللہ بن زاید نے لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام، کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، عراق کے خطہ کردستان کے وزیر اعظم مسرور بارزانی، اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ایمن صفدی، مصر کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون و مہاجرین ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اور بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے گفتگو کی۔
رابطوں کے دوران شیخ عبداللہ بن زاید اور متعلقہ رہنماؤں نے ایران کے حالیہ بزدلانہ دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی، جنہیں انہوں نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی اور امارات کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے براہِ راست خطرہ قرار دیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات کو ان حملوں کے جواب میں اپنی خودمختاری، قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ اور شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کے امن کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق مکمل اور جائز حق حاصل ہے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس موقع پر برادر ممالک کی جانب سے امارات کے ساتھ اظہارِ یکجہتی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ملک میں تمام رہائشیوں اور زائرین محفوظ ہیں۔
رابطوں میں خطے میں پائیدار امن کے قیام اور علاقائی سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون اور مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔