اقوام متحدہ کا یو اے ای پر ایرانی حملوں پر تشویش کا اظہار

نیویارک، 5 مئی 2026 (وام)-- اقوام متحدہ نے متحدہ عرب امارات پر ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کم از کم تین افراد زخمی ہوئے جبکہ فجیرہ کے آئل انڈسٹریل زون میں ایک تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی۔
اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے اپنے بیان میں کہا کہ حالیہ دنوں میں آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعات بھی باعثِ تشویش ہیں، جو جنگ بندی سے متعلق بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں دوبارہ تصادم کے خدشات کو ظاہر کرتے ہیں۔
انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو صورتحال کو مزید بگاڑ سکتے ہیں یا جاری سفارتی اور ثالثی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی تنازعات کا پائیدار حل صرف پرامن ذرائع سے ہی ممکن ہے، جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہونا چاہیے۔