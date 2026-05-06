صدرِ امارات کو عالمی رہنماؤں کے ٹیلیفون، ایرانی حملوں کی مذمت اور یکجہتی کا اظہار

ابوظہبی، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو متعدد عالمی رہنماؤں کی جانب سے ٹیلیفون موصول ہوئے، جن میں انہوں نے امارات میں شہریوں اور سول مقامات و تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی۔
رہنماؤں نے ان حملوں کو امارات کی خودمختاری کی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔
امارات کے صدر سے رابطہ کرنے والوں میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، اسرائیل کے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو اور عراق کے خطہ کردستان کے وزیر اعظم مسرور بارزانی شامل تھے۔
مذکورہ رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ اور شہریوں کے امن کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔