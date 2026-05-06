استنبول میں دفاعی نمائش میں یو اے ای پویلین کو عالمی توجہ حاصل

استنبول، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے قومی پویلین نے “ساہا انٹرنیشنل ڈیفنس اینڈ ایرو اسپیس نمائش 2026” میں اپنے پہلے روز کا کامیاب اختتام کیا، جہاں عالمی وفود، صنعت کے ماہرین اور دفاعی و سیکیورٹی کمپنیوں کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
یہ نمائش، جس میں 120 سے زائد ممالک سے ہزاروں کمپنیوں اور اہم فیصلہ سازوں کی شرکت ہے، استنبول ایکسپو سینٹر میں 9 مئی تک جاری رہے گی۔
یو اے ای کی شرکت وزارتِ دفاع اور توازن کونسل برائے دفاعی تعاون کے تعاون سے ہو رہی ہے، جبکہ اس کا اہتمام ایڈنیک گروپ نے کیا ہے۔ یہ شرکت دفاع اور ہوا بازی کے شعبوں میں عالمی تعاون کو فروغ دینے اور صنعتی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
افتتاحی روز یو اے ای پویلین پر اعلیٰ عسکری قیادت اور بین الاقوامی وفود کی نمایاں آمد دیکھنے میں آئی، جن میں عمان، کویت، عراق، چاڈ، موریطانیہ اور ترکی کے نمائندے شامل تھے، جو اس نمائش کی عالمی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
یو اے ای کے وفد، جس کی قیادت بریگیڈیئر جنرل احمد الزعابی کر رہے تھے، نے متعدد معزز مہمانوں کا استقبال کیا، جن میں کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ الصباح اور کویتی نیشنل گارڈ کے بریگیڈیئر جنرل راشد فرحان شامل تھے۔
دیگر نمایاں مہمانوں میں عراق کی وزارت دفاع کے لیفٹیننٹ جنرل سعد حتی عربی، موریطانیہ کے وزیر دفاع ہننا ولد سیدی، چاڈ کی فضائیہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل امین احمد ادریس اور قطر کے ملٹری اتاشی کرنل محمد الخیال شامل تھے۔
نمائش کے دوران اماراتی دفاعی و سیکیورٹی کمپنیوں جیسے ایج گروپ، کالیڈس گروپ، جنریشن 5 ہولڈنگ اور اے اے ایل گروپ کی جدید ٹیکنالوجیز اور نظاموں میں بھی بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔
پہلے روز یو اے ای پویلین پر 950 سے زائد افراد نے شرکت کی، جبکہ مختلف کمپنیوں کے اسٹالز اور میٹنگ ایریاز میں 113 کاروباری ملاقاتیں بھی ہوئیں، جن میں ایج گروپ، کالیڈس گروپ اور اے اے ایل گروپ کے ساتھ خصوصی سیشنز شامل تھے۔
اسی دوران کیپیٹل ایونٹس نے “آئیڈیکس” اور “نیوڈیکس 2027” کے ساتھ ساتھ بغیر پائلٹ نظاموں اور تربیتی نمائش 2028 کو نئی عالمی منڈیوں میں متعارف کرانے کے لیے بھی متعدد ملاقاتیں کیں۔