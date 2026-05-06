یو اے ای کی غذائی مصنوعات عالمی منڈیوں میں مقبول، مقامی پیداوار میں اضافہ

ابوظبی، 6 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کی غذائی مصنوعات کو علاقائی اور عالمی منڈیوں تک رسائی میں مسلسل وسعت مل رہی ہے، جس کی بنیاد جدید صنعتی ٹیکنالوجی اور مقامی فیکٹریوں کے فروغ پر ہے۔
“میک اٹ اِن دی ایمریٹس 2026” کے پانچویں ایڈیشن میں شرکت کے دوران کمپنی “اٹلی فوڈ” نے یو اے ای میں تیار کیے جانے والے اطالوی پنیر کی مختلف اقسام پیش کیں، جو رأس الخیمہ میں قائم اس کے کارخانے میں مقامی فارموں سے حاصل شدہ دودھ سے تیار کی جاتی ہیں۔ یہ اقدام قومی غذائی صنعت کے فروغ اور “میڈ اِن یو اے ای” مصنوعات کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
کارخانے میں جدید پیداواری ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جن میں بُوراتا پنیر کی مکمل خودکار پروڈکشن لائن شامل ہے، جو روایتی طور پر ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی کیو ایف (Individual Quick Freezing) ٹیکنالوجی کے ذریعے برآمدات کے دوران پنیر کی تازگی اور معیار برقرار رکھا جاتا ہے۔
جدید مشینری اور پیداواری نظام نہ صرف پیداوار میں اضافہ کر رہے ہیں بلکہ کارکردگی کو بہتر بنانے اور لاگت کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔
اٹلی فوڈ کے ہیڈ آف سیلز امیت سوناویا نے بتایا کہ کمپنی یو اے ای میں اطالوی پنیر بنانے والی بڑی کمپنیوں میں شامل ہے، جس کی پیداواری صلاحیت تقریباً 5 ٹن فی گھنٹہ ہے، جو مقامی اور برآمدی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی اس وقت اپنی مصنوعات سعودی عرب، عمان، اردن اور عراق کے علاوہ خلیجی ممالک اور خطے سے باہر ماریشس، مالدیپ اور سیشلز سمیت دیگر منڈیوں کو بھی برآمد کر رہی ہے۔