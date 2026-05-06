یو اے ای میں گرین سرٹیفکیٹس پروگرام کا آغاز، پائیدار صنعت کے فروغ کی جانب اہم قدم

ابوظہبی، 6 مئی 2026 (وام)--وزارتِ توانائی و انفراسٹرکچر نے “میک اٹ اِن دی ایمریٹس” فورم کے دوران قومی گرین سرٹیفکیٹس پروگرام کے تحت فیکٹریوں کے لیے گرین سرٹیفکیٹس کے اجرا کا اعلان کیا ہے، جو کم اخراج والی پائیدار صنعتی معیشت کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔
یہ پروگرام صنعتی اداروں کی پائیداری کا جائزہ لینے اور انہیں سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے ایک جامع قومی فریم ورک فراہم کرتا ہے، جس میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے توانائی اور پانی کے مؤثر استعمال اور صنعتی عمل کے معیار کو جانچا جاتا ہے، تاکہ کارکردگی میں بہتری اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس اقدام کا مقصد صنعتی اداروں کو توانائی کی بچت اور پائیداری کے جدید اصول اپنانے کی ترغیب دینا ہے، جس کے تحت توانائی، پانی، اخراج اور جدت پر مشتمل ایک جامع نظام کے ذریعے جائزہ لیا جائے گا۔ یہ عمل صاف ٹیکنالوجی کے فروغ اور قومی سطح پر معیار قائم کرنے میں مدد دے گا، جس سے مسابقت میں اضافہ ہوگا اور یو اے ای کے نیٹ زیرو 2050 ہدف کے حصول میں معاونت ملے گی۔
اس فریم ورک کے تحت فیکٹریاں مقررہ معیار کے مطابق سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے سکیں گی اور انہیں مراعات اور مسابقتی فوائد حاصل ہوں گے، جو انہیں کم اخراج والی پیداوار کی جانب منتقلی اور علاقائی و عالمی منڈیوں میں مضبوط مقام حاصل کرنے میں مدد دیں گے۔
وزارتِ توانائی و انفراسٹرکچر میں امورِ توانائی و پٹرولیم کے انڈر سیکرٹری انجینئر شریف العلماء نے کہا کہ گرین سرٹیفکیٹس کا اجرا صنعتی شعبے کو مزید پائیدار بنانے کی جانب ایک اسٹریٹجک قدم ہے، جس سے توانائی اور پانی کے مؤثر استعمال اور وسائل کے بہتر انتظام کو فروغ ملے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام کاربن اخراج میں کمی کے لیے امارات کی کوششوں کو تقویت دیتا ہے، جو واضح معیارات اور مؤثر کارکردگی کے اشاریوں پر مبنی ایک مضبوط نظام کے ذریعے ممکن بنایا جا رہا ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ قومی گرین سرٹیفکیٹس پروگرام وسائل کے بہتر استعمال، صنعتی ماحول کے معیار میں بہتری اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ جدید صنعتی ڈھانچے کی تشکیل میں مدد دے گا، جس سے امارات کو پائیدار صنعت کے عالمی مرکز کے طور پر مزید مضبوط مقام حاصل ہوگا۔
یہ اقدام “وی دی یو اے ای 2031” کے اہداف کے حصول میں بھی معاون ہے اور ماحولیاتی توازن کے قیام کی رفتار کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ پائیداری پر مبنی جدت کے عالمی مرکز کے طور پر یو اے ای کی حیثیت کو مستحکم کرتا ہے۔
واضح رہے کہ وزارت نے 2024 کے وسط میں کمرشل عمارتوں کے لیے بھی گرین سرٹیفکیٹس کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد ماحول دوست تعمیرات کو فروغ دینا اور معاشی ترقی کے ساتھ قدرتی وسائل کے تحفظ کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔