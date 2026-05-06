عجمان میں 20 کروڑ درہم کی سب سے بڑی رئیل اسٹیٹ ڈیل ریکارڈ کی گئی

عجمان، 6 مئی 2026 (وام)--عجمان کے محکمہ اراضی و جائیداد ریگولیشن نے آج 20 کروڑ درہم مالیت کی ایک رئیل اسٹیٹ ٹرانزیکشن ریکارڈ کی، جو اس دن کی سب سے بڑی ڈیل قرار دی گئی۔
یہ معاہدہ مشرقی سیکٹر کے علاقے الزاہیہ میں واقع 52,915.5 مربع میٹر کے خالی پلاٹ پر مشتمل ہے، جسے رہائشی اور تجارتی مقاصد کے لیے مختص کیا گیا ہے۔
یہ ٹرانزیکشن عجمان کی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ میں جاری سرگرمیوں کی عکاسی کرتی ہے اور اہم علاقوں میں سرمایہ کاروں کی بڑھتی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے، جسے متنوع سرمایہ کاری مواقع اور ترقیاتی منصوبوں کی حمایت حاصل ہے۔