صدرِ امارات کا “میک اٹ اِن دی ایمریٹس 2026” کا دورہ، صنعتی ترقی اور جدت پر زور

ابوظہبی، 6 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے “میک اٹ اِن دی ایمریٹس 2026” کے پانچویں ایڈیشن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قومی صنعتی شعبے کی مسابقت اور تیاری کو فروغ دینے کے لیے پیش کی جانے والی جدید ٹیکنالوجیز، مصنوعات اور اقدامات کا جائزہ لیا۔
دورے کے دوران امارات کے صدر کو نمائش میں شریک اداروں کی جانب سے اہم منصوبوں اور اقدامات پر بریفنگ دی گئی، جو مقامی پیداوار کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے صنعتی ترقی کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہیں۔
اس موقع پر شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا کہ صنعتی شعبہ قومی معیشت کی مضبوطی اور اس میں تنوع پیدا کرنے کا ایک اہم ستون ہے، اور اس کے کردار کو مزید مستحکم کرنا یو اے ای کی اسٹریٹجک ترجیح ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک قومی صنعتوں کو بااختیار بنانے، مستقبل کی صنعتوں میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے اور اماراتی افرادی قوت کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
صدرِ امارات نے نمائش میں وسیع شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ یو اے ای کے صنعتی شعبے کی ترقی اور اس کی عالمی مسابقتی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔
دورے کے بعد انہوں نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم سے بھی ملاقات کی۔
اس موقع پر شیخ محمد بن زاید النہیان کے ہمراہ صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔