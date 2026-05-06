دبئی میونسپلٹی کا جدید “ویرو جینیٹکس لیب” کا آغاز، خوراک سے پھیلنے والے وائرسز کی جدید تشخیص ممکن

دبئی، 6 مئی 2026 (وام)--دبئی میونسپلٹی نے دبئی سینٹرل لیبارٹری میں خوراک سے پھیلنے والے وائرسز کی شناخت کے لیے جدید جینومک ٹیکنالوجی پر مبنی “ویرو جینیٹکس لیب” کا افتتاح کیا ہے، جو متحدہ عرب امارات میں اپنی نوعیت کی پہلی جدید سہولت ہے۔
میونسپلٹی کے مطابق اس لیبارٹری کے قیام کا مقصد خوراک کی حفاظت کو مزید مضبوط بنانا، عوامی صحت کا تحفظ یقینی بنانا اور لیبارٹری خدمات میں جدت کے فروغ کے ذریعے دبئی میں معیارِ زندگی بہتر بنانا ہے۔
ویرو جینیٹکس لیب روزانہ تقریباً 60 نمونوں کی جانچ کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ ہنگامی حالات میں اس استعداد کو بڑھا کر 100 نمونے روزانہ تک کیا جا سکتا ہے۔ لیبارٹری انتہائی کم وقت میں نتائج فراہم کرتی ہے، جس سے معائنہ کے عمل میں تیزی اور قابلِ اعتماد معلومات کی بنیاد پر بروقت فیصلے ممکن ہوتے ہیں۔
یہ جدید سہولت دبئی سینٹرل لیبارٹری کے نظام میں ایک اہم اسٹریٹجک اضافہ ہے، جو خوراک کے کنٹرول سے متعلق عالمی معیار کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ اس سے دبئی میونسپلٹی کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ لیبارٹری ٹیسٹنگ اور کیلیبریشن معیارات کے نفاذ کے ہدف کو بھی تقویت ملے گی۔
لیبارٹری میں “ڈیجیٹل پی سی آر” (dPCR) ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جو دنیا میں مالیکیولر تجزیے کے جدید ترین طریقوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی وائرسز کی مقداری اور معیاری تشخیص میں انتہائی درستگی اور حساسیت فراہم کرتی ہے، جن میں نورو وائرس اور ہیپاٹائٹس اے اور ای وائرس شامل ہیں۔
یہ جدید نظام دودھ سے بنی مصنوعات، سمندری خوراک، جوسز اور تازہ زرعی مصنوعات جیسے پیچیدہ غذائی نمونوں کے تجزیے میں بھی مؤثر کارکردگی دکھاتا ہے، جبکہ تجزیاتی رکاوٹوں کی موجودگی میں بھی نتائج کی درستگی برقرار رکھتا ہے۔ تمام ٹیسٹنگ عمل ISO/IEC 17025 معیارات کے مطابق انجام دیا جاتا ہے تاکہ معیار، کارکردگی اور قابلِ اعتماد نتائج کو یقینی بنایا جا سکے۔
دبئی میونسپلٹی کے دبئی سینٹرل لیبارٹری ڈیپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر انجینئر ہند محمود احمد نے کہا کہ ویرو جینیٹکس لیب کا افتتاح جدید عالمی ٹیکنالوجی سے لیس خصوصی لیبارٹریوں کے قیام کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے، جو دبئی کو خوراک کی حفاظت اور صحت سے متعلق نگرانی کے عالمی مرکز کے طور پر مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ لیبارٹری جامعات اور تحقیقی مراکز کے ساتھ سائنسی تعاون کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی، جس کے ذریعے خوراک سے پھیلنے والے وائرسز کا قومی ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا اور اس اہم شعبے میں تحقیق کو فروغ دیا جائے گا۔
لیبارٹری خوراک کے نظام سے وابستہ وائرسز سے متعلق درست جینیاتی معلومات فراہم کر کے صحت کے تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگی، جس سے متعلقہ اداروں کو سائنسی بنیادوں پر پیشگی اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔