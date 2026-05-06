یو اے ای کی ایران کے معاندانہ بیانات کی شدید مذمت

ابوظہبی، 6 مئی 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے ایرانی وزارتِ خارجہ کے بیان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنی خودمختاری، قومی سلامتی اور آزادانہ فیصلوں کو نشانہ بنانے والے کسی بھی الزام یا دھمکی کو دوٹوک انداز میں مسترد کیا ہے۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای کے بین الاقوامی تعلقات اور دفاعی شراکت داریاں مکمل طور پر اس کا خودمختار فیصلہ ہیں، اور کسی بھی فریق کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انہیں دھمکی، مداخلت یا اشتعال انگیزی کا جواز بنائے۔
وزارت نے زور دیا کہ ملک کی سلامتی، شہری اور اہم تنصیبات، یا شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کے تحفظ کے خلاف براہِ راست یا بالواسطہ دھمکی آمیز بیانات ناقابلِ قبول طرزِ عمل ہیں، جو حسنِ ہمسائیگی، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے منافی ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کسی بھی خطرے، الزام یا جارحانہ اقدام سے نمٹنے کے لیے اپنے مکمل خودمختار، قانونی، سفارتی اور دفاعی حقوق محفوظ رکھتا ہے۔
وزارتِ خارجہ نے مزید واضح کیا کہ دباؤ ڈالنے، بے بنیاد الزامات عائد کرنے یا گمراہ کن دعوے پھیلانے کی کوششیں یو اے ای کے اصولی مؤقف کو متاثر نہیں کر سکتیں اور نہ ہی ملک کو اپنے اعلیٰ قومی مفادات، خودمختاری اور آزادانہ فیصلوں کے تحفظ سے روک سکتی ہیں۔