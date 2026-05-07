عالمی منڈی میں سونے کی قیمتیں ایک ہفتے کی بلند ترین سطح پر مستحکم رہیں

عالمی دارالحکومتوں، 7 مئی 2026 (وام)--عالمی منڈی میں سونے کی قیمتیں آج ایک ہفتے کی بلند ترین سطح کے قریب مستحکم رہیں۔
اسپاٹ ٹریڈنگ میں سونا 4,688.16 امریکی ڈالر فی اونس پر برقرار رہا، جبکہ گزشتہ روز قیمت میں تقریباً 3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ 27 اپریل کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
امریکا میں جون کی فراہمی کے لیے سونے کے فیوچر معاہدے 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 4,696.60 امریکی ڈالر تک پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ ٹریڈنگ کے دوران چاندی کی قیمت 0.2 فیصد کمی کے بعد 77.16 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 2,062.50 امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب پیلاڈیم کی قیمت 0.3 فیصد کمی کے بعد 1,533.25 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔