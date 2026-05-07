صدر امارات اور قبرص کے صدر کی ملاقات، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 7 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈولائیڈز نے ملاقات کی، جو سرکاری دورے پر یو اے ای میں موجود ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، قابلِ تجدید توانائی، تعلیم، ثقافت اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔
دونوں جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ شراکت داری کے اہداف کو اس انداز میں آگے بڑھایا جائے گا جو دونوں ممالک کی عوام کی خوشحالی اور مشترکہ ترقی میں معاون ثابت ہو۔
ملاقات میں یورپی یونین کونسل کی موجودہ صدارت کے تناظر میں قبرص کے کردار اور یو اے ای اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے کی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی۔
فریقین نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر اثرات کا بھی جائزہ لیا۔
صدر نیکوس کرسٹوڈولائیڈز نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک میں شہریوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ خودمختاری، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
ملاقات میں صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔