ایمپاور کی 2026 کی پہلی سہ ماہی میں آمدنی اور منافع میں 44 فیصد اضافہ ریکارڈ

دبئی، 7 مئی 2026 (وام)--ایمریٹس سینٹرل کولنگ سسٹمز کارپوریشن “ایمپاور” نے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے آمدنی اور منافع میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔
دبئی فنانشل مارکیٹ میں درج کمپنی کے مطابق پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی آمدنی 631 ملین درہم رہی، جو 2025 کی اسی مدت کے مقابلے میں 16.8 فیصد زیادہ ہے۔
کمپنی نے بتایا کہ سود، ٹیکس، فرسودگی اور امارٹائزیشن سے قبل منافع (EBITDA) 358 ملین درہم رہا، جبکہ ٹیکس سے قبل خالص منافع 229 ملین درہم تک پہنچ گیا۔
31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی میں ٹیکس کے بعد خالص منافع 208 ملین درہم ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 44 فیصد زیادہ ہے۔
ایمپاور کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد بن شفر نے کہا کہ یہ نتائج کمپنی کے مضبوط کاروباری ماڈل اور پائیدار ترقی کے حصول کی صلاحیت کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں آمدنی اور خالص منافع میں غیر معمولی اضافہ پیداواری صلاحیت میں اضافے اور آپریشنل اخراجات میں کمی کے باعث ممکن ہوا، جبکہ دبئی میں ڈسٹرکٹ کولنگ سروسز کی بڑھتی طلب اور توسیعی حکمت عملی نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا۔
احمد بن شفر نے کہا کہ کمپنی اپنے آپریشنل اثاثوں کی کارکردگی بہتر بنانے اور دبئی کی تیز رفتار شہری ترقی کے مطابق پیداواری صلاحیت بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے، جبکہ ماحولیاتی اور آپریشنل پائیداری کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایمپاور جدت طرازی اور عالمی بہترین طریقہ کار کو اپنانے میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہے، جس سے حصص یافتگان کے لیے پائیدار اضافی قدر پیدا کرنے، کم کاربن معیشت کی جانب منتقلی میں معاونت اور ڈسٹرکٹ کولنگ کے شعبے میں کمپنی کی عالمی قیادت کو مزید مضبوط بنانے میں مدد مل رہی ہے۔