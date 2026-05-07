شیخ عبداللہ بن زاید کی نائجیریا کی نئی وزیر خارجہ کو مبارکباد

ابوظہبی، 7 مئی 2026 (وام)--نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نائجیریا کی وفاقی جمہوریہ کی نئی وزیر خارجہ بیانکا اودومیگوو اوجوک وو کو ان کی تقرری پر مبارکباد دی ہے۔
ٹیلیفونک گفتگو کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے دوستانہ تعلقات، تعاون اور مشترکہ کام کے فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع کا جائزہ لیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نائجیریا کی وزیر خارجہ کے لیے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے ترقیاتی منصوبوں اور عوام کی اقتصادی خوشحالی کے فروغ کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے خواہاں ہیں۔
گفتگو میں علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور بیانکا اودومیگوو اوجوک وو نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔