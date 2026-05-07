یو اے ای کی چاڈ میں فوجی اڈے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 7 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ چاڈ میں ایک فوجی اڈے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں فوجی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یو اے ای ایسے مجرمانہ حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچانے والے ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مستقل طور پر مسترد کرتا ہے۔
وزارت نے حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہلِ خانہ، حکومتِ چاڈ اور اس کے عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔