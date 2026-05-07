شارجہ کے حکمران کا 70 کروڑ درہم لاگت سے تعمیر کردا خورفکان ریزورٹ کا افتتاح

شارجہ، 7 مئی 2026 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے جمعرات کے روز خورفکان ریزورٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر شارجہ کے نائب حکمران عزت مآب شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی بھی موجود تھے۔
یہ ریزورٹ شارجہ اسلامک بینک کے ذیلی ادارے “اساس رئیل اسٹیٹ” کی جانب سے 70 کروڑ درہم کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جو خورفکان شہر میں سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم اضافہ تصور کیا جا رہا ہے۔
افتتاح کے موقع پر عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے یادگاری تختی کی نقاب کشائی کی اور بعد ازاں ریزورٹ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ یہ منصوبہ تقریباً 3 لاکھ 30 ہزار مربع فٹ اراضی پر قائم ہے، جبکہ اس کا تعمیر شدہ رقبہ 14 لاکھ مربع فٹ تک پھیلا ہوا ہے۔
حکام نے شارجہ کے حکمران کو ریزورٹ کی مختلف سہولیات سے آگاہ کیا، جس میں گراؤنڈ فلور، دو پارکنگ منزلیں اور 9 رہائشی فلورز شامل ہیں۔
ریزورٹ میں مختلف سائز کے 573 رہائشی یونٹس موجود ہیں، جن میں ایک بیڈروم سے لے کر چار بیڈروم اپارٹمنٹس تک شامل ہیں، جبکہ 16 تجارتی دکانیں بھی قائم کی گئی ہیں تاکہ رہائش اور خدمات پر مشتمل ایک مربوط ماحول فراہم کیا جا سکے۔
خورفکان ساحل کے بالمقابل واقع یہ ریزورٹ خورفکان ایمفی تھیٹر اور آبشار کے قریب واقع ہے، جبکہ یہاں سے سمندر، ساحل، شہر اور پہاڑوں کے خوبصورت مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، جو رہائشیوں اور سیاحوں کو منفرد تجربہ فراہم کرتے ہیں۔
ریزورٹ میں جمنازیم، ایک لاکھ مربع فٹ پر مشتمل بلند سبزہ زار، اوپن سوئمنگ پولز، بچوں کے لیے تفریحی اسپورٹس ایریا، نجی ساحل اور مکمل ہوٹل سہولیات بھی شامل ہیں۔
منصوبے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں تمام قومیتوں کے لیے فری ہولڈ ملکیت کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس سے اس کی سرمایہ کاری اہمیت میں اضافہ ہوگا اور شارجہ میں رئیل اسٹیٹ اور سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ میں مدد ملے گی۔
توقع ہے کہ خورفکان ریزورٹ شہر میں سیاحتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ یہ پُرتعیش رہائش اور تفریحی سہولیات پر مشتمل ایک مربوط سیاحتی مرکز کے طور پر کام کرے گا، جو معیارِ زندگی بہتر بنانے اور شارجہ کے پائیدار ترقیاتی منصوبوں کی حمایت میں معاون ثابت ہوگا۔