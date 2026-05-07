دبئی چیمبرز اور چینی تجارتی کونسل کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

دبئی، 7 مئی 2026 (وام)--دبئی چیمبرز نے چین کونسل برائے فروغِ بین الاقوامی تجارت، فوجیان سب کونسل (CCPIT Fujian) کے ساتھ ملاقات کی، جس میں دبئی اور چین کے درمیان تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور کاروباری تعاون کے فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں دبئی چیمبرز کے صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد علی راشد لوٹاہ اور چین کونسل برائے فروغِ بین الاقوامی تجارت، فوجیان سب کونسل کے چیئرمین ژونگ مودا نے شرکت کی۔
دونوں جانب سے تعاون اور اقتصادی شراکت داری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ان اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی جو دبئی اور چین کی کمپنیوں کے لیے مشترکہ سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع فراہم کرتے ہیں۔
محمد علی راشد لوٹاہ نے کہا کہ دبئی چیمبرز چین کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، جس کے تحت دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کے درمیان روابط کو مضبوط بنایا جا رہا ہے اور تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس تعاون سے اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، دوطرفہ تجارت کی مسلسل ترقی کو فروغ ملے گا، اور کمپنیوں کو نئے کاروباری امکانات سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملے گی، جبکہ دبئی کی عالمی تجارتی اور کاروباری مرکز کی حیثیت مزید مستحکم ہوگی۔