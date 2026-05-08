دبئی ہولڈنگ کے عالمی پروگرام “انوویٹ فار ٹومارو” کے لیے 15 اسٹارٹ اپس منتخب

دبئی، 8 مئی 2026 (وام)--دبئی ہولڈنگ نے اپنے عالمی اثر انگیز پروگرام “انوویٹ فار ٹومارو” کے دوسرے ایڈیشن کے لیے 93 ممالک سے موصول ہونے والی 1,400 سے زائد درخواستوں میں سے 15 ترقی پذیر اسٹارٹ اپس کا انتخاب کیا ہے۔
یہ پروگرام ٹی ای کام گروپ کے کاروباری انکیوبیٹر “اِن 5” کے اشتراک اور “بولٹ” کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر کے اختراعی اداروں کو وسائل کے استعمال، پیداوار اور دوبارہ استعمال کے جدید طریقے متعارف کرانے کی ترغیب دینا ہے تاکہ ایک پائیدار اور سرکلر معیشت کی جانب منتقلی کو فروغ دیا جا سکے۔
پروگرام دبئی ہولڈنگ کے اہم کاروباری شعبوں میں سرکلر اکانومی سے متعلق جدت طرازی پر مرکوز ہے، جس میں خوراک کے ضیاع میں کمی، وسائل کی بحالی اور دوبارہ استعمال، اور پائیداری کے لیے ڈیجیٹل جدت جیسے موضوعات شامل ہیں۔
اس پروگرام کے لیے متحدہ عرب امارات، بھارت، برطانیہ اور جنوبی افریقا سمیت مختلف ممالک سے درخواستیں موصول ہوئیں۔ درخواستوں کا جائزہ مسئلے کی اہمیت، ممکنہ اثرات، جدت، مارکیٹ میں قبولیت، وسعت کی صلاحیت اور یو اے ای کی مارکیٹ سے مطابقت کی بنیاد پر لیا گیا۔
منتخب اسٹارٹ اپس 8 لاکھ 50 ہزار درہم کے انعامی فنڈ اور پائلٹ فنڈنگ کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کامیاب کمپنی کو دبئی ہولڈنگ کے مختلف منصوبوں میں اپنی ٹیکنالوجی کے عملی تجربے کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا۔
منتخب کمپنیوں نے جنوری سے اپریل 2026 تک جاری رہنے والے 12 ہفتوں کے ہائبرڈ پروگرام میں حصہ لیا، جس میں رہنمائی سیشنز، تربیتی ورکشاپس اور ماہرین کی نگرانی میں خصوصی کلاسز شامل تھیں۔ پروگرام کا مقصد کاروباری ماڈلز کو مضبوط بنانا، مارکیٹ تک رسائی کو تیز کرنا اور سرمایہ کاروں سے رابطے کے مواقع فراہم کرنا تھا۔
منتخب کمپنیوں میں متحدہ عرب امارات، ناروے، بھارت، اسپین، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، نیدرلینڈز اور برطانیہ کی کمپنیاں شامل ہیں، جو ماحولیاتی ٹیکنالوجی، ری سائیکلنگ، پائیداری اور ڈیجیٹل جدت کے شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔
دبئی ہولڈنگ کے مطابق یہ پروگرام پائیدار ترقی کے فروغ، یو اے ای سرکلر اکانومی پالیسی 2031، نیٹ زیرو 2050 حکمت عملی اور یو اے ای سنٹینیل 2071 وژن کی حمایت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
پروگرام کا اختتامی مرحلہ جون 2026 میں “ڈیمو ڈے” کے انعقاد کے ساتھ مکمل ہوگا، جہاں سرفہرست پانچ اسٹارٹ اپس سرمایہ کاروں، شراکت داروں اور صنعت کے رہنماؤں کے سامنے اپنے منصوبے پیش کریں گے۔