سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، ہفتہ وار بنیاد پر تقریباً 2 فیصد بڑھنے کا امکان

واشنگٹن، 8 مئی 2026 (وام)--عالمی منڈی میں جمعہ کے روز سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہفتہ وار بنیاد پر قیمتی دھات کے منافع میں اضافہ متوقع ہے۔
اسپاٹ ٹریڈنگ میں سونا 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,700.80 امریکی ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا، جبکہ ہفتے کے آغاز سے اب تک اس کی قیمت میں مجموعی طور پر 1.9 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
ادھر امریکا میں جون کی فراہمی کے لیے سونے کے فیوچر معاہدے 4,709.90 امریکی ڈالر فی اونس پر مستحکم رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ ٹریڈنگ کے دوران چاندی کی قیمت 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 79.10 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم 0.5 فیصد بڑھ کر 2,032.70 امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ پیلاڈیم کی قیمت میں بھی 0.1 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 1,482.50 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔