عجمان چیمبر کی رکنیت 10 ہزار سے تجاوز، کاروباری سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ

عجمان، 10 مئی 2026 (وام)--عجمان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران 10 ہزار 618 ممبرشپس ریکارڈ کی ہیں، جن میں ایک ہزار 626 نئی جبکہ 8 ہزار 992 تجدید شدہ ممبرشپس شامل ہیں، جو عجمان کے متحرک کاروباری ماحول اور مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے بڑھتے رجحان کی عکاسی کرتی ہیں۔
چیمبر کے مطابق ممبرشپ میں یہ اضافہ نجی شعبے کے عجمان چیمبر کی خدمات پر اعتماد اور کاروباری برادری کی معاونت میں اس کے مؤثر کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ ممبرشپ کی مجموعی شرح نمو 2025 کی اسی مدت کے مقابلے میں 2 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
لائسنس کی اقسام میں پیشہ ورانہ لائسنس سرفہرست رہے، جن کی تعداد 5 ہزار 235 رہی، جبکہ تجارتی لائسنسوں کی تعداد 4 ہزار 903 ریکارڈ کی گئی۔
عجمان چیمبر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے سرکاری و نجی شراکت داروں کے تعاون سے جدید خدمات اور مؤثر اقدامات متعارف کراتا رہے گا، تاکہ کاروبار میں آسانی کو فروغ دیا جا سکے، ممبرشپ کے دائرہ کار کو وسعت دی جا سکے اور نجی شعبے کی پائیدار ترقی کی حمایت جاری رکھی جا سکے۔
چیمبر نے کہا کہ یہ کوششیں “عجمان وژن 2030” کے اہداف کے حصول اور متحدہ عرب امارات کی اس حکمت عملی سے ہم آہنگ ہیں، جس کا مقصد نجی شعبے کو مضبوط بنانا، اس کی پائیدار ترقی کو یقینی بنانا اور براہِ راست سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینا ہے۔