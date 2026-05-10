یو اے ای فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 ڈرون تباہ کیے

ابوظہبی، 10 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزارتِ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 10 مئی 2026 کو یو اے ای کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 ڈرون کامیابی سے تباہ کیے ہیں۔
وزارت کے مطابق ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک یو اے ای کے فضائی دفاعی نظام مجموعی طور پر 551 بیلسٹک میزائل، 29 کروز میزائل اور 2,265 ڈرونز کو تباہ کر چکے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران کسی شہادت، ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 2 ہو گئی ہے، جبکہ مسلح افواج کے ساتھ معاہدے پر کام کرنے والے ایک مراکشی شہری کی شہادت بھی ہوئی ہے۔
وزارتِ دفاع کے مطابق شہری ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 10 تک پہنچ گئی ہے، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی، بھارتی اور مصری شہری شامل ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 230 ہو چکی ہے، جن میں اماراتی، مصری، سوڈانی، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈین، اریٹیرین، لبنانی، افغان، بحرینی، کومورین، ترک، عراقی، نیپالی، نائجیرین، عمانی، اردنی، فلسطینی، گھانین، انڈونیشی، سویڈش، تیونسی، مراکشی اور روسی شہری شامل ہیں۔