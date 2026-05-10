وزارتِ تعلیم اور وزارتِ اعلیٰ تعلیم کا پیر سے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ کلاسز بحال کرنے کا اعلان

ابوظبی، 10 مئی 2026 (وام)--وزارتِ تعلیم اور وزارتِ اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھر میں سرکاری و نجی اسکولوں، نرسریوں اور سرکاری و نجی جامعات میں طلبہ، تدریسی اور انتظامی عملے کے لیے پیر 11 مئی 2026 سے باقاعدہ حاضری کے ساتھ تدریسی عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔
دونوں وزارتوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ صورتحال کی مسلسل نگرانی اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے کے بعد کیا گیا ہے تاکہ تعلیمی عمل اور امتحانی سرگرمیوں کا تسلسل یقینی بنایا جا سکے۔
بیان میں کہا گیا کہ تمام تعلیمی ادارے منظور شدہ حفاظتی اور سیکیورٹی اقدامات پر عملدرآمد کے پابند ہوں گے تاکہ تدریسی عمل کو محفوظ اور مؤثر انداز میں جاری رکھا جا سکے، جبکہ ضرورت پڑنے پر متبادل تعلیمی نظام نافذ کرنے کے لیے بھی مکمل تیاری برقرار رکھی جائے گی۔
وزارتوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ تعلیمی اداروں کے ساتھ رابطہ اور ہم آہنگی کا عمل جاری رکھا جائے گا تاکہ طلبہ کی باقاعدہ کلاسوں میں واپسی کو آسان اور منظم بنایا جا سکے۔ مزید پیش رفت سے متعلق معلومات سرکاری ذرائع کے ذریعے جاری کی جائیں گی۔