یو اے ای کی قطر کے پانیوں میں تجارتی جہاز پر دہشت گرد ڈرون حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 10 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے قطر کے علاقائی پانیوں میں ایک تجارتی مال بردار جہاز کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد ڈرون حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں جہاز میں محدود نوعیت کی آگ بھڑک اٹھی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایسے دہشت گرد حملے ریاستِ قطر کی خودمختاری کی خلاف ورزی ہیں اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ یو اے ای نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی سلامتی و استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
وزارت نے زور دیا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں بحری آمدورفت کی آزادی کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے یا بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کو مسترد کیا گیا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو اقتصادی دباؤ یا بلیک میلنگ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا قزاقی کے مترادف ہے، جو خطے، اس کی عوام اور عالمی توانائی سلامتی کے استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ ہے۔