موریتانیہ کے صدر کا شیخ محمد بن زاید کے نام خط، دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظبی، 10 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے صدر محمد اولد شیخ غزوانی کی جانب سے دوطرفہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔
یہ پیغام نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے موریتانیہ کے وزیر خارجہ، افریقی تعاون اور بیرونِ ملک موریتانی شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر محمد سالم ولد مرزوق سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور متحدہ عرب امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایران کے بلا اشتعال دہشت گرد حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور ڈاکٹر محمد سالم ولد مرزوق نے یو اے ای کے خلاف ایرانی دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ملک کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔
دونوں جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ متحدہ عرب امارات کو اپنی خودمختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں، رہائشیوں و مہمانوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان حملوں کا جواب دینے کا مکمل اور جائز حق حاصل ہے۔
فریقین نے خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور استحکام کے قیام کے لیے علاقائی اور عالمی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں ممالک اور عوام کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے یو اے ای اور موریتانیہ کے درمیان تاریخی اور مضبوط تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے دونوں ممالک کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور ترقیاتی اہداف و عوامی خوشحالی کے لیے شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت خلیفہ بن شاہین المرر اور نائب وزیر مملکت شیخ نہیان بن سیف بن محمد النہیان بھی شریک تھے۔