امریکا۔ایران مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر سونے کی قیمتوں میں کمی

عالمی دارالحکومتوں، 11 مئی 2026 (وام)--امریکا اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے باعث پیر کے روز عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ تیل کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی سے متعلق خدشات کو بڑھا دیا ہے۔
اسپاٹ ٹریڈنگ میں سونے کی قیمت 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 4,684.32 امریکی ڈالر فی اونس رہی، جبکہ گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 02:23 بجے تک ٹریڈنگ جاری رہی۔
امریکا میں جون کی فراہمی کے لیے سونے کے فیوچر معاہدے بھی 0.8 فیصد کمی کے بعد 4,692.70 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ ٹریڈنگ کے دوران چاندی کی قیمت 0.7 فیصد اضافے کے ساتھ 80.88 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم 0.6 فیصد کمی کے بعد 2,042.71 امریکی ڈالر تک گر گیا۔ پیلاڈیم کی قیمت بھی 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 1,484.99 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔