ادنوک ڈرلنگ کی پہلی سہ ماہی میں ریکارڈ مالی کارکردگی، آمدنی 1.23 ارب ڈالر تک پہنچ گئی

ابوظبی، 11 مئی 2026 (وام)--ادنوک ڈرلنگ کمپنی پی جے ایس سی نے 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے آمدنی اور خالص منافع کے اعتبار سے اپنی تاریخ کی مضبوط ترین پہلی سہ ماہی کارکردگی ریکارڈ کی ہے، جو 2025 کی ریکارڈ کامیابیوں کے تسلسل کی عکاس ہے۔
کمپنی کے مطابق اس شاندار کارکردگی میں فلیٹ کی بھرپور سرگرمی، مؤثر آپریشنل حکمتِ عملی، مربوط توانائی خدمات میں توسیع، طویل مدتی معاہدوں اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے اہم کردار ادا کیا۔
پہلی سہ ماہی کے دوران کمپنی کی آمدنی 5 فیصد اضافے کے ساتھ 1.23 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ خالص منافع 2 فیصد بڑھ کر 350 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔
اسی عرصے میں فری کیش فلو 12 فیصد اضافے کے ساتھ 360 ملین ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ ایکویٹی پر منافع کی شرح 33 فیصد رہی۔ کمپنی نے 262.5 ملین ڈالر منافع تقسیم کرنے کا بھی اعلان کیا۔
ادنوک ڈرلنگ نے کہا کہ یہ نتائج اس کے مضبوط کاروباری ماڈل کی عکاسی کرتے ہیں، جس کی بنیاد طویل مدتی معاہدوں، فلیٹ کے مؤثر استعمال اور اخراجات کے منظم انتظام پر قائم ہے۔
کمپنی نے تمام شعبوں میں آپریشنل تسلسل، مستحکم سرگرمیوں اور مضبوط نقدی پیداوار کو برقرار رکھا، جبکہ مسلسل آپریشنل بہتری نے بدلتے عالمی مارکیٹ حالات میں بھی مستحکم منافع برقرار رکھنے میں مدد دی۔
کمپنی کے مطابق 2026 کی پہلی سہ ماہی میں اسے کسی نمایاں آپریشنل یا مالی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ حفاظتی اقدامات، افرادی قوت اور اثاثوں کے تحفظ کو بدستور اولین ترجیح دی گئی ہے۔
اس موقع پر ادنوک ڈرلنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ عطیہ المسبی نے کہا کہ 2025 کی غیر معمولی کامیابیوں کے بعد کمپنی نے 2026 کا آغاز بھی مضبوط، مستحکم اور منظم انداز میں کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ نتائج کمپنی کے مربوط ڈرلنگ اور توانائی خدمات کے ماڈل کی مضبوطی کا ثبوت ہیں، جسے طویل مدتی معاہدوں، اعلیٰ آپریشنل استعداد اور مؤثر کارکردگی کی مکمل حمایت حاصل ہے۔
عبداللہ المسبی نے مزید کہا کہ کمپنی کی افرادی قوت اس کامیابی کا بنیادی ستون ہے، جو اعلیٰ حفاظتی معیار اور آپریشنل اعتماد کو یقینی بنا رہی ہے، جبکہ جدید ٹیکنالوجی کا بڑھتا استعمال کارکردگی میں بہتری اور اضافی کاروباری قدر پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کمپنی 2026 کے دوران منظم سرمایہ کاری، مضبوط نقدی پیداوار اور حصص یافتگان کے لیے پائیدار طویل مدتی منافع پر توجہ مرکوز رکھے گی، جبکہ ادنوک کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے اہداف کی حمایت بھی جاری رہے گی۔
کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پہلی سہ ماہی کے لیے 262.5 ملین ڈالر، یعنی تقریباً 6 فلس فی شیئر منافع تقسیم کرنے کی سفارش کی ہے، جس کی ادائیگی 18 مئی 2026 تک رجسٹرڈ حصص یافتگان کو جون کے آغاز میں متوقع ہے۔
ادنوک ڈرلنگ نے واضح کیا کہ 2026 کے لیے سالانہ 1.05 ارب ڈالر منافع کی کم از کم سطح مضبوط فری کیش فلو، طویل مدتی معاہدوں اور مستحکم مالی بنیادوں کے باعث مکمل طور پر محفوظ ہے۔