اعمار پراپرٹیز کی پہلی سہ ماہی میں مضبوط مالی کارکردگی، آمدنی میں 23 فیصد اضافہ

دبئی، 11 مئی 2026 (وام)--اعمار پراپرٹیز پی جے ایس سی نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں مضبوط مالی نتائج ریکارڈ کیے ہیں، جنہیں اس کے بنیادی کاروباری شعبوں میں مسلسل مانگ، منظم آپریشنل حکمتِ عملی اور متنوع کاروباری ماڈل کی حمایت حاصل رہی۔
کمپنی کے مطابق پہلی سہ ماہی کے دوران اعمار کی آمدنی میں 23 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ ای بی آئی ٹی ڈی اے (EBITDA) میں 34 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو آپریشنل کارکردگی، مضبوط پورٹ فولیو اور اخراجات پر مؤثر کنٹرول کی عکاسی کرتا ہے۔
اس عرصے کے دوران متحدہ عرب امارات میں ڈیولپمنٹ بزنس کی مضبوط کارکردگی، شاپنگ مالز اور کمرشل اثاثوں میں بلند شرحِ قبضہ، اور بین الاقوامی منصوبوں کی مسلسل شراکت نے نتائج کو تقویت دی۔
کمپنی کی جائیداد فروخت پہلی سہ ماہی میں تقریباً 22.4 ارب درہم (6.1 ارب ڈالر) تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 16 فیصد زیادہ ہے۔
31 مارچ 2026 تک اعمار کا ریونیو بیک لاگ تقریباً 163.4 ارب درہم (44.5 ارب ڈالر) تک پہنچ گیا، جس میں سالانہ بنیاد پر 29 فیصد اضافہ ہوا، جو آئندہ برسوں کے لیے مضبوط آمدنی کی نشاندہی کرتا ہے۔
اعمار کی مجموعی آمدنی 12.4 ارب درہم (3.4 ارب ڈالر) رہی، جو پہلی سہ ماہی 2025 کے مقابلے میں 23 فیصد زیادہ ہے، جبکہ اس میں یو اے ای اور بین الاقوامی آپریشنز دونوں کا اہم کردار رہا۔
کمپنی کا ای بی آئی ٹی ڈی اے 7.2 ارب درہم (2 ارب ڈالر) تک پہنچ گیا، جس میں 34 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ٹیکس سے قبل خالص منافع بھی 7.2 ارب درہم رہا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 33 فیصد زیادہ ہے۔
اعمار کے بانی محمد العبار نے کہا کہ 2026 کی پہلی سہ ماہی کے نتائج یو اے ای کی معیشت کی مضبوطی اور استحکام کی عکاسی کرتے ہیں، جو علاقائی غیر یقینی صورتحال کے باوجود مستحکم بنیاد فراہم کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کمپنی اعلیٰ معیار کے منصوبوں، منظم آپریشنل کارکردگی اور طویل المدتی قدر کی فراہمی پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے، جسے ایک متنوع اور مضبوط کاروباری ماڈل کی حمایت حاصل ہے۔
اعمار کی جائیداد فروخت 20.1 ارب درہم (5.5 ارب ڈالر) تک پہنچ گئی، جو سالانہ بنیاد پر 22 فیصد زیادہ ہے۔
اعمار ڈیولپمنٹ کی آمدنی 6.9 ارب درہم (1.9 ارب ڈالر) رہی، جس میں 36 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ ٹیکس سے قبل خالص منافع 4 ارب درہم (1.1 ارب ڈالر) تک پہنچ گیا، جو 46 فیصد اضافے کے برابر ہے۔
کمپنی نے پہلی سہ ماہی 2026 میں ٹیکس کے بعد 3.5 ارب درہم (953 ملین ڈالر) خالص منافع ریکارڈ کیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 49 فیصد زیادہ ہے۔
اعمار کے بین الاقوامی ترقیاتی کاروبار نے بھی گروپ کی ترقی اور تنوع میں اہم کردار ادا کیا، جہاں مصر کی مارکیٹ نمایاں رہی۔ بین الاقوامی جائیداد فروخت 2.3 ارب درہم (600 ملین ڈالر) رہی، جبکہ بین الاقوامی آپریشنز سے آمدنی 700 ملین درہم (180 ملین ڈالر) تک پہنچ گئی، جس میں 5 فیصد اضافہ ہوا۔
2026 کی پہلی سہ ماہی میں اعمار کی مجموعی آمدنی میں بین الاقوامی ترقیاتی کاروبار کا حصہ تقریباً 5.3 فیصد رہا۔
اعمار کے مالز، ریٹیل اور کمرشل لیزنگ پورٹ فولیو نے بھی مسلسل مضبوط کارکردگی دکھائی، جسے بلند شرحِ قبضہ، معیاری اثاثوں اور لیز کی تجدید پر بہتر کرایوں کی حمایت حاصل رہی۔
اس شعبے کی آمدنی 1.8 ارب درہم (500 ملین ڈالر) رہی، جس میں 15 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ ای بی آئی ٹی ڈی اے 1.5 ارب درہم (400 ملین ڈالر) تک پہنچ گیا، جو 16 فیصد زیادہ ہے۔ 31 مارچ 2026 تک پورٹ فولیو میں اوسط شرحِ قبضہ 98 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
اعمار کے ہوٹل، تفریح اور انٹرٹینمنٹ شعبے نے بھی پہلی سہ ماہی میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھی۔ اس شعبے کی آمدنی ایک ارب درہم (300 ملین ڈالر) رہی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے برابر ہے، جبکہ یو اے ای میں ہوٹلوں کی اوسط شرحِ قبضہ 69 فیصد ریکارڈ کی گئی۔