دبئی ایئرپورٹس کو عالمی سطح پر بہترین ورک پلیس ایوارڈ حاصل

دبئی، 11 مئی 2026 (وام)-- دبئی ایئرپورٹس کو “گیلپ ایکسیپشنل ورک پلیس ایوارڈ 2026” سے نوازا گیا ہے، جس کے ساتھ یہ ادارہ دنیا کے اُن نمایاں عالمی اداروں میں شامل ہو گیا ہے جو ملازمین کی وابستگی، افرادی قوت کی ترقی اور مؤثر ادارہ جاتی ماحول کے حوالے سے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترتے ہیں۔
دبئی ایئرپورٹس نے اس عالمی درجہ بندی میں 77ویں پرسنٹائل میں جگہ حاصل کی، جبکہ ملازمین کی وابستگی کا اسکور 74 فیصد ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کے 71 فیصد کے مقابلے میں نمایاں بہتری ظاہر کرتا ہے۔
“گیلپ ایکسیپشنل ورک پلیس ایوارڈ” دنیا کے معتبر ترین ادارہ جاتی اعزازات میں شمار ہوتا ہے، جو اُن اداروں کو دیا جاتا ہے جو ملازمین کی کارکردگی، پیشہ ورانہ ترقی اور مثبت ورک کلچر کو فروغ دینے میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔
گیلپ کے عالمی ڈیٹا بیس کے مطابق اس جائزے میں دنیا بھر کے 200 سے زائد ممالک سے 2 کروڑ 76 لاکھ سے زیادہ افراد اور 6 ہزار سے زائد اداروں کے اعداد و شمار شامل کیے گئے۔
دبئی ایئرپورٹس مسلسل دوسری مرتبہ یہ عالمی اعزاز حاصل کرنے والا ادارہ بنا ہے، جبکہ 2026 کی فہرست میں شامل واحد ہوائی اڈہ بھی قرار پایا۔
یہ کامیابی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ (DXB) نے اپنی تاریخ کی بلند ترین سالانہ مسافر تعداد ریکارڈ کی اور مسلسل 12ویں سال دنیا کے مصروف ترین بین الاقوامی ہوائی اڈے کا اعزاز برقرار رکھا۔
اس موقع پر دبئی ایئرپورٹس کے چیف پیپل آفیسر مشاری البناعی نے کہا کہ یہ اعزاز اس بات کا اعتراف ہے کہ ادارہ اپنے انسانی وسائل کی قیادت، تربیت اور بااختیار بنانے کو ترجیح دیتا ہے، جو ہوائی اڈوں کی مجموعی کارکردگی اور مسافروں کے تجربے کو براہِ راست بہتر بناتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دبئی ایئرپورٹس میں ملازمین کی وابستگی محض ایک پالیسی نہیں بلکہ ادارہ جاتی ثقافت کا حصہ بن چکی ہے، جہاں مستقبل کی قیادت تیار کرنے، قومی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور جدت و بہترین خدمات کے کلچر کو مستحکم بنانے پر مسلسل توجہ دی جا رہی ہے۔
ان کے مطابق انسانی وسائل اور ادارہ جاتی کارکردگی کے درمیان یہی مضبوط ربط دبئی ایئرپورٹس کو عالمی سطح پر منفرد مقام دلاتا ہے۔
دبئی ایئرپورٹس نے بتایا کہ دبئی ورلڈ سینٹرل ۔ المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کے ساتھ نئی مہارتوں اور جدید ٹیکنالوجی پر بھی سرمایہ کاری جاری ہے۔
ادارے کے مطابق مصنوعی ذہانت (AI) کو تربیت اور ترقیاتی حکمت عملی کا اہم حصہ بنایا گیا ہے، جس میں مصنوعی ذہانت کوچ پر مبنی مائیکرو لرننگ پلیٹ فارمز، مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تربیتی مواد، مائیکروسافٹ کوپائلٹ اسٹوڈیو اور حقیقی ہوائی اڈوں کے ماحول سے مشابہ عملی تربیتی پروگرام شامل ہیں۔
دبئی ایئرپورٹس کے مطابق اس کی افرادی قوت کی حکمت عملی مضبوط قومی ٹیلنٹ تیار کرنے اور اماراتی و بین الاقوامی صلاحیتوں کے لیے واضح ترقیاتی مواقع فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔