یو اے ای کی آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریائی کارگو جہاز پر دہشت گرد ڈرون حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 11 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کی ایک کمپنی کے زیرِ انتظام کارگو جہاز کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد ڈرون حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ بین الاقوامی بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور اہم آبی گذرگاہوں کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی ایک خطرناک کوشش کی عکاسی کرتا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے برادر جمہوریہ کوریا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے جہازوں اور مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
وزارت نے زور دیا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں بحری آمدورفت کی آزادی کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے یا بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کو مسترد کیا گیا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو اقتصادی دباؤ یا بلیک میلنگ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا قزاقی کے مترادف ہے، جو خطے، اس کے عوام اور عالمی توانائی سلامتی کے استحکام کے لیے براہِ راست خطرہ ہے۔